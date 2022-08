Mering

17 Mal zugestochen: Jugendlicher kommt nach Messerattacke in Mering in Haft

Der Fall des 17-Jährigen, der in der Silvesternacht einen jungen Mann mit einem Messer attackierte, wurde am Landgericht Augsburg verhandelt.

Plus In der Silvesternacht greift ein Jugendlicher in Mering zum Messer und sticht zu. Das Urteil steht jetzt fest: Der heute 17-Jährige muss jahrelang in Haft.

Von Anna Katharina Schmid

Fast neun Monate ist es her, dass ein Messerangriff den Landkreis Aichach-Friedberg erschütterte. Silvesternacht, überall hatten die Menschen gefeiert, auch in Mering am Liebigring. Im Laufe der Nacht war es zum Streit gekommen, dann hatte ein Jugendlicher ein Klappmesser gezückt und zugestochen, 17 Mal. Nun wurde fünf Tage lang am Landgericht Augsburg verhandelt, am Dienstag stand das Urteil für den heute 17-Jährigen fest: vier Jahre und neun Monate Haft. Der Prozess fand hinter verschlossenen Türen statt, Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Presse durften die Verhandlungen nicht verfolgen. Der Verteidiger des Angeklagten erklärt, warum das trotz der Schwere der Tat und des großen Interesses an dem Fall berechtigt ist.

