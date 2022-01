Mering

vor 37 Min.

Unfall in Mering: 18-Jährige verliert beim Abbiegen die Kontrolle

In Mering setzte eine 18-Jährige ihren BMW an die Leitplanke.

Eine Fahranfängerin will in die B2 bei Mering einbiegen und landet dabei an der Leitplanke.

Am Dienstagmittag befuhr eine 18-jährige BMW-Fahrerin die Staatsstraße 2380 von Königsbrunn her kommend in Richtung Mering. An der Einmündung zur B2 bog sie nach links in die Bundesstraße ein. Dabei geriet sie laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Leitplanke. Die 18-jährige wurde nicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 6800 Euro. (AZ)

