Kissing

vor 40 Min.

18-Jähriger aus Kissing vermisst: Polizei bittet um Hilfe

Plus Seit Montagmittag sucht die Polizei nach einem 18-Jährigen aus Kissing. Er befindet sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand.

Womöglich befindet sich der 18-jährige Nico Slubik aus Kissing in einem psychischen Ausnahmezustand. Am Montag kam er nicht von der Schule zurück. Er besucht das Gymnasium in Mering. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilt, wurde sofort eine Suche eingeleitet. Alle Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg, sodass sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit wenden. Auch das nähere Umfeld sowie mögliche Aufenthaltsorte in Kissing und Mering wurden abgesucht.

