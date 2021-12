Mering

20-Jährige fährt in Mering gegen Pkw und Omnibus

An einer Engstelle in Mering kommen sich ein Bus und ein Auto entgegen. Die Autofahrerin nimmt dem Bus die Vorfahrt und fährt beim Ausweichen in ein Auto.

Weil sie nicht mit einem Bus zusammenstoßen wollte, ist eine 20-Jährige am Donnerstag in Mering in ein geparktes Auto gefahren. Laut Polizei fuhr sie gegen 19.40 Uhr auf der Münchener Straße Richtung Ortsmitte. Durch parkende Fahrzeuge wurde die Fahrbahn verengt, an dieser Stelle kam der Frau ein Bus entgegen. Sie hätte den 54-jährigen Fahrer eigentlich vorbeilassen müssen, fuhr aber weiter in die Engstelle. 3000 Euro Schaden: Autofahrerin nimmt Bus in Mering die Vorfahrt Die Autofahrerin versuchte dort einem Zusammenstoß mit dem Bus zu entgehen und wich nach rechts aus. Dabei fuhr sie gegen einen geparkten Pkw. Außerdem stieß sie mit dem linken Außenspiegel gegen den mittlerweile stehenden Bus. Der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro. (AZ)

