2000 Euro Schaden nach Unfallflucht in Mering

Die Polizei Friedberg sucht nach einem Unfall in Mering Zeugen.

Von Mittwoch auf Donnerstag wurde am Parkplatz einer Wohnanlage in der Münchener Straße in Mering ein dort geparktes Auto angefahren. Wie die Polizei Friedberg mitteilt, hatte ein unbekanntes Fahrzeug den blauen Seat Ibizia am Stoßfänger vorne links touchiert. Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Seat Ibiza entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)