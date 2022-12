23-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit dem Auto

In Mering kontrolliert die Polizei einen jungen Autofahrer, der daraufhin positiv auf Drogen gesteste wird. Ihn erwarten nun eine Anzeige und ein Fahrverbot.

Ein 23-jähriger Autofahrer wurde am Mittwoch gegen Mitternacht in der Münchner Straße in Mering von der Polizei kontrolliert. Aufgrund eindeutiger Auffälligkeiten führten die Beamten bei dem Mann einen Drogentest durch, welcher positiv ausfiel.

Daraufhin wurde der Fahrer einer Blutentnahme unterzogen. Ihn erwartet sowohl eine Anzeige als auch ein Fahrverbot. (AZ)