24-Jähriger fährt Schlangenlinien

Ein Autofahrer fällt der Polizei in der Nähe von Mering durch seine unsichere Fahrweise auf. Der Alkoholtest verläuft positiv.

Eine Trunkenheitsfahrt stoppte die Polizei in der Nacht auf Samstag. Gegen 1.30 Uhr fiel den Beamten ein 24-Jähriger wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Dieser war mit seinem Mercedes auf der Hörmannsberger Straße in Fahrtrichtung Mering unterwegs. Er fuhr in Schlangenlinien und geriet gegen den Randstein.

Polizei stellt Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sicher

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle fiel den Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Polizei stoppte die Weiterfahrt und der Fahrzeugführer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.