2500 Euro Schaden nach Unfallflucht in Mering

Transporter wird angefahren: Die Polizei sucht nach einem Unfall in Mering Zeugen.

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen Transporter in der Bouttevillestraße in Mering auf einem Parkplatz ein. Als er am Mittwochnachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden am Frontstoßfänger fest.

Der Unfallverurscher hatte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, aus dem Staub gemacht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2500 Euro beziffert. Hinweise sind bei der Polizei in Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 möglich. (AZ)