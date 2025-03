26-Jähriger bedroht Personen in Mering

Am Mittwoch hat es in Mering eine Bedrohung in einem Supermarkt in der Münchener Straße gegeben. Ein 26-Jähriger betrat gegen 12.40 Uhr den Supermarkt und bedrohte Personen. Eine Mitarbeiterin verständigte die Polizei, diese nahm den 26-Jährigen vor Ort fest. Verletzt wurde dabei niemand. Laut der Polizei Friedberg befand sich der 26-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde anschließend in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen den 26-Jährigen wegen Bedrohung. (AZ)

