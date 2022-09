3-D-Film über Mering ist beim Publikum der Renner

Plus Die Präsentation über die tausendjährige Gemeinde sorgt zum zweiten Mal für ein übervolles Trachtenheim. Und die nächste Filmvorführung ist schon in Planung.

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn waren die Zuschauerreihen im Trachtenheim gefüllt. "Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits 199 3D-Brillen ausgegeben und mussten schließen, da der Saal von der Brandschutzbehörde nur unter 200 Personen zugelassen ist", erklärte Günter Peschke. Der 3-D-Filmer und seine Frau Verena waren selbst über das enorme Interesse erstaunt, das die von ihnen bearbeiteten Luftaufnahmen des tausendjährigen Merings hervorriefen. Schon bei der Filmpremiere im Mai mussten einige Gäste abgewiesen werden.