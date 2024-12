300 Dokumente für das historische Fahrzeugarchiv des OMC

Der Oldtimer & Motorrad Club Mering konnte am 13. Dezember bereits die zweite Urkunde für über 300 an das Archiv gespendete Dokumente an Rainer Grau von Grau Automobile aus Tussenhausen übergeben. Die Ehrung und Übergabe der Urkunde nahm Bürgermeister Florian Mayer vor. Dies ist aber nur die „Spitze des Eisbergs“. Das bereits durch Rainer Grau avisierte Material wird das digitale Archiv zum Informationserhalt des fahrzeughistorischen Kulturgutes des OMC Mering weiterhin stark wachsen lassen. Das zum jetzigen Zeitpunkt bereits mehr als 1.800 Einträge umfassende Archiv hat dabei nicht nur technische Unterlagen zu bieten, sondern auch Verkaufsprospekte, Zeitschriften und einige Filme. Der OMC Mering freut sich über alle Spenden an das Archiv. Originaldokumente werden nach der Digitalisierung an die Spender zurückgegeben. Das Archiv ist direkt unter www.fzg-info-archiv.de erreichbar. Wer etwas spenden will, kann den Verein unter Oldtimer & Motorrad Club Mering, Hermann-Löns-Straße 60, 86415 Mering, www.omc-mering.de, E-Mail (Allgemein): info@omc-mering.de, Telefon und WhatsApp: 0 82 33 – 79 52 590, E-Mail (Archiv): info@fzg-info-archiv.de erreichen. Lothar Haupt

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.