3500 Euro Schaden bei Unfallflucht in Mering

In Mering wird ein geparkter Fiat Punto beschädigt. Die Polizei sucht den Verursacher oder die Verursacherin. Der Schaden beträgt 3500 Euro.

Zwischen Sonntagabend und Montagfrüh kam es in Mering zu einer Unfallflucht. In der Richard-Wagner-Straße war ein schwarzer Fiat Punto am Fahrbahnrand geparkt. Als der Geschädigte zu seinem Pkw kam, bemerkte er einen Unfallschaden auf der Fahrerseite.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den Punto. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Fiat entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)