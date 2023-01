36-jähriger Meringer wird seit November vermisst

Seit fast zwei Monaten wird nach Igor Globa aus Mering gesucht. Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Igor Globa aus Mering wird seit Montag, 28. November, des vergangenen Jahres vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ der 36-Jährige um 8 Uhr seine Wohnung in Mering. Seit diesem Tag bestand kein Kontakt mehr zu seinen Freunden und Angehörigen. Die Ermittlungen in diesem Vermisstenfall wurden, wie ab einer gewissen Frist üblich, zwischenzeitlich von der Kriminalpolizei Augsburg übernommen.

Igor Globa aus Mering wird seit 28. November 2022 vermisst. Foto: Polizeipr�sidium Schwaben-nord

Die Kriminalpolizei Augsburg wendet sich als nächsten Schritt der Ermittlungen nun an die Öffentlichkeit. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord erklärt: "Grundsätzlich hat jeder Mensch über 18 Jahre das Recht, sich dort aufzuhalten, wo er will, ohne darüber seine Familie oder Angehörigen informieren zu müssen." Werde eine Person aber über mehrere Wochen vermisst, nehme die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen auf. "Und auch dann wird gründlich überlegt, wann wir mit einer Vermisstenmeldung an die Öffentlichkeit gehen", so der Sprecher weiter.

Globa wird wie folgt beschrieben: 36 Jahre alt, schlank, etwa 1,80 Meter groß und hat kurze blonde Haare. Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Igor Globa geben kann oder ihn seit dem 28. November gesehen hat, kann sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Rufnummer 0821/323-3810 melden. (sev)