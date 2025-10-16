37-Jähriger fährt mit gefälschtem Führerschein durch Mering

Ein 37 Jahre alter Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle in Mering einen gefälschten, ausländischen Führerschein vorgezeigt. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren. Laut Polizeibericht war der Autofahrer am Mittwoch gegen 9.25 Uhr auf der Münchener Straße unterwegs, als er von den Beamten für eine Verkehrskontrolle aufgehalten wurde. Dabei zeigte er den gefälschten Führerschein vor, was die Polizisten jedoch sofort bemerkten. Der 37-Jährige musste das Auto abstellen; der Schlüssel wurde sichergestellt. (AZ)
Mering
