38 neue Pflegefachkräfte starten durch

Plus Der erste Jahrgang im neuen Berufsbild der generalistischen Pflege hat seine Ausbildung an der Meringer Berufsfachschule für Pflege absolviert.

Von Heike John

30 frisch gebackene Pflegefachfrauen und acht Pflegefachmänner traten zum Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung auf die Bühne im Kissinger Pfarrsaal von St. Bernhard, um ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen. Im Publikum konnten Schulleiter Dietmar Köpernik und sein Stellvertreter Rainer Kraus von der Meringer Berufsfachschule für Pflege neben Angehörigen in diesem Jahr deutlich mehr Vertreterinnen und Vertreter von Partnereinrichtungen begrüßen. Denn erstmals beendeten Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung in der generalistischen Pflege. In diesem 2020 neu eingeführten Berufsbild werden die drei bisherigen Pflegefachberufe in den Bereichen der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Kinderkrankenpflege zusammengefasst.

Die Schülerzahl wurde verdoppelt

Die neue Pflegeausbildung vermittelt die notwendigen Kompetenzen zur Pflege von Menschen aller Altersgruppen und ermöglicht den flexiblen Einsatz in allen Versorgungsbereichen. Entsprechend arbeitet die Berufsfachschule mit rund 50 Ausbildungsbetrieben und Einrichtungen der stationären und ambulanten Akut- und Langzeitpflege in der Region zusammen. Waren bisher vorwiegend Seniorenheime und ambulante Pflegedienste die Partner für die praktische Ausbildung, sind nun auch Einrichtungen aus dem Krankenhausbereich wie etwa die Kliniken an der Paar mit im Boot. Für die 2004 gegründete staatlich anerkannte Berufsfachschule im BBZ Berufsbildungszentrum Augsburg der Lehmbaugruppe bedeutet dies ein große Herausforderung. Allein die Schülerzahl an der Pflegeschule wurde durch die Generalistik verdoppelt, berichtet Dietmar Köpernik.

