Mering

vor 16 Min.

3D-Film nimmt Zuschauer mit durch das tausendjährige Mering

Plus Die 3D-Filmer Verena und Günter Peschke gestalten zur 1000-Jahr-Feier einen Film über Mering. Aus der Perspektive eines Riesens wird auf die Gemeinde geblickt.

Von Heike John

Dem Sperlingsbrunnen, der einst am Marktplatz stand, weint so mancher Meringer eine Träne nach. Immer noch wird gerne erzählt, dass bei der feierlichen Einweihung dieses Stücks Alt-Mering vor dem Knittelhaus im Oktober 1969 tatsächlich Bier aus dem Brunnen geflossen sei. Wie man sich das vorstellen kann, wird im Jubiläumsfilm zu sehen sein, den Verena und Günter Peschke derzeit in 3D-Technik zum tausendjährigen Bestehen der Marktgemeinde vorbereiten. Dafür greift das Ehepaar, das sich in Mering vor allem mit dem preisgekrönten Bienenfilm "Das Leben ist (k)ein Honigschlecken" einen Namen gemacht hat, tief in die Trickkiste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

