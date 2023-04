4000 Euro Schaden bei Unfallflucht: Unbekannter beschädigt Auto

Ein Unbekannter beschädigt beim Ausparken in Mering ein anderes Fahrzeug. Ein Zeuge beobachtet den Unfall.

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer in Mering. Sein Fahrzeug war am Sonntag in der Reifersbrunner Straße geparkt.

Ein Unbekannter beschädigte laut Polizei beim Rückwärtsfahren den gegenüber geparkten Pkw des Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Der Verkehrsunfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Demnach könnte es sich beim Tatfahrzeug um einen VW Passat handeln. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)