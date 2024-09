4000 Quadratmeter großes Photovoltaikfeld soll in Mering entstehen

Auf einer Fläche von über 4000 Quadratmetern soll eine Photovoltaik-Freiflächenanlage gebaut werden. Momentan ist die 10.000 Quadratmeter große Wiese an der Paar nicht bebaut. Die Module werden in parallelen Reihen aufgestellt und überdecken so das Grundstück. Wie die Verwaltung am Montagabend im Bauausschuss informiert, wird die Leitung der Anlage mit 991, kWp angegeben. Kilowatt-Peak, kWp, ist das Maß für die Leistung einer Photovoltaikanlage. Kilowattstunde, kurz kWh, steht hingegen für die von der PV-Anlage erzeugte Strommenge. Die Trafostation ist mit knapp 24 Quadratmetern und einer Gebäudehöhe von 3,57 Metern geplant. Zur Zettlerstraße wird eine zwei Meter hohe Einfriedung, mit Einfahrtstor zum Durchgangsweg im Osten errichtet.

