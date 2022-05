43-Jähriger missachtet Vorfahrt: Fünf Verletzte bei einem Unfall

In Mering hält sich ein Autofahrer nicht an die Vorfahrt und stößt mit einem anderen Wagen zusammen. Fünf Personen werden verletzt, der Schaden ist groß.

Fünf Menschen wurden am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Mering leicht verletzt. Gegen 17.25 Uhr missachtete ein 43-jähriger Königsbrunner, der mit drei weiteren Insassen in der Tunnelstraße zur Einmündung Friedenaustraße unterwegs war, die Vorfahrtsregelung.

Daraufhin stieß er mit einer 37-jährigen Meringerin zusammen. Alle fünf beteiligten Personen erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro an beiden Fahrzeugen. (AZ)