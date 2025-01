50 Jahre Heimatgefühl in „Lehm auf Sandgrund“

Vor kurzem noch stand Caroline Mardaus als Germanistik-Dozentin vor Studenten an der Shadong-Universität in Augsburgs chinesischer Partnerstadt Jinan und brachte ihnen die unglückliche Liebesbeziehung in Goethes Werther nahe. Am kommenden Mittwoch liest sie in der Meringer Bücherei aus der Geschichte von der Liebe in Paar. Gemeint ist damit Mering, die Siedlung St. Afra wird im literarischen Kontext zu St. Jona. In Mering, direkt an der Paar ist sie zusammen mit ihrer Zwillingsschwester aufgewachsen, als die Hollenburger-Zwillinge kennen sie viele. Nur für wenige Tage ist Caroline Mardaus an ihren Geburtsort zurückgekehrt, um mit ihrem neuen Buch „Lehm auf Sandgrund“ den letzten Teil ihrer Bagalutten-Trilogie vorzustellen.

Heike John Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heimatgefühl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis