Mering

vor 33 Min.

50 Jahre Nikolaus: Familienforscher veröffentlicht neue Erinnerungen

Plus Der passionierte Autor Helmut Schuierer aus Mering widmete sich zwei neuen Werken. Er schreibt über Ängste und Entbehrungen des Kriegs - und lustige Anekdoten.

Von Heike Scherer

Helmut Schuierer hat in diesem Jahr schon einiges geschafft. In nur drei Monaten verfasste der Hobbyhistoriker Erinnerungen an seine Eltern Josefa und Johann Schuierer und an die Eltern seiner Frau Ida, Therese und Alois Eisenlauer. In dem zweiten Werk mit dem Titel „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ schildert er seine eigenen Kindheitserlebnisse mit dem Nikolaus und was er in 50 Jahren als ehrenamtlicher Nikolaus bei Vereinsfeiern oder Kindergartenbesuchen, bei den Kindern in der Verwandtschaft und der Nachbarn erlebte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .