5000 Euro Schaden bei Unfallflucht

In Mering wird ein geparktes Auto angefahren. Der Verursacher macht sich einfach davon. Der Schaden ist hoch.

Eine 29-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren weißen Opel Astra im Ahornweg am 29. August in Mering auf einem der dortigen Stellplätze. Als sie am 4. September zu ihrem Fahrzeug ging, bemerkte sie einen Sachschaden an der linken hinteren Stoßstange.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer

0821/323-1710. (AZ)