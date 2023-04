58-jähriger Autofahrer mit 0,72 Promille unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in Mering stellt die Polizei bei einem 58-Jährigen Alkoholgeruch fest. Der Test bestätigt die Beamten und Beamtinnen.

Die Polizei führte am Donnerstag gegen 21.20 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Kirchstraße in Mering durch. Die Beamtinnen und Beamten konnten bei einem 58-Jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch feststellen.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Dem Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)