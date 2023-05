65-Jähriger verliert Kontrolle: Beifahrerin verhindert Schlimmeres

Aus unbekannten Gründen bricht ein 65-jähriger Autofahrer in Mering zusammen. Das Auto kommt an einer Hauswand zum Stehen. Der Mann wird vor Ort reanimiert.

Zu einem Unfall ist es am Sonntagnachmittag in Mering gekommen. Laut Polizei verlor ein 65-Jähriger gegen 16.50 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Augsburger Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen.

Wie Merings Feuerwehrkommandant Andreas Regau berichtet, sei der Mann im Auto kollabiert: "Seine Beifahrerin griff ihm ins Lenkrad und wollte damit verhindern, dass er von der Bouttevillestraße in den fließenden Verkehr der Augsburger Straße fährt." Als Erste vor Ort waren die Feuerwehrkräfte, die sofort ihre Kolleginnen und Kollegen informierten, dass der mobile Defibrillator notwendig sei.

Nach Unfall: Feuerwehr reanimiert Fahrer

"Wir haben bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungswagens die Reanimation vorgenommen", so Regau weiter. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber nach erfolgreicher Reanimation ins Uniklinikum Augsburg geflogen. "Hier zählt jede Minute", so Regau gegenüber unserer Redaktion.

Bei dem Aufprall des Unfallfahrzeugs auf die Hauswand ist keine weitere Person zu Schaden gekommen. Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Über den weiteren Gesundheitszustand des 65-Jährigen ist derzeit laut Polizei nichts bekannt. Vor Ort waren neben dem Rettungshubschrauber die Meringer Feuerwehr sowie Polizei, Rettungsdienst des BRK und Notarzt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.