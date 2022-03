67-Jährige überhört Brandmelder: Polizei öffnet Wohnungstür in Mering

Ein 67-jährige Meringerin schläft so fest, dass sie den Alarm der Brandmeldeanlage in ihrer Wohnung nicht hört. Die Polizei öffnet deshalb die Tür gewaltsam.

Eine Brandmeldeanlage löste in der Nacht auf Mittwoch in Mering einen Polizeieinsatz aus. Gegen 1 Uhr meldete einen Nachbarin einen ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung im Erdgeschoss des Anwesens in der Luitpoldstraße.

Da auf Klingeln und Klopfen niemand die Wohnungstüre öffnete, wurde diese durch die Polizei gewaltsam geöffnet, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch jemand in der Wohnung befindet.

Es stellte sich heraus, dass die 67-Jährige Bewohnerin einen so tiefen Schlaf hatte, dass sie trotz des Alarms nicht aufwachte. Ein Brand war nicht ausgebrochen. Es handelte sich um einen Fehlalarm. (AZ)