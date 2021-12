70-Jähriger in Mering bestohlen: Dieb hebt Geld vom Konto ab

In einem Supermarkt in Mering wird ein Mann bestohlen. Mit seinem Portemonnaie verschwindet auch die Bankkarte - und es wird Geld von seinem Konto abgehoben.

Der Dieb oder die Diebin ließ keine Zeit verstreichen: Einem 70-Jährigen wurden Geldbörse samt Bankkarte am Freitag, 3. Dezember 2021, beim Einkaufen aus der Manteltasche gestohlen. Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 14 Uhr in einem Supermarkt an der Ohmstraße in Mering. Anschließend hob der Täter oder die Täterin mit der Bankkarte an einem Automaten einen niedrigen vierstelligen Betrag vom Konto des Rentners ab. In der gestohlenen Geldbörse befand sich auch Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise auf den Dieb oder die Diebin unter 821/323-1710 entgegen. (AZ)