7000 Euro teures E-Bike am Feldweg gestohlen

Die Polizei bittet nach dem Diebstahl eines teuren Damenfahrrads in Mering um Hinweise. Wo es gestohlen worden ist.

Am Donnerstag wurde in der Zeit von 10 bis 10.30 Uhr ein hochwertiges E-Bike entwendet. Dieses war zum Tatzeitpunkt an einem Feldweg zwischen Mering und Reifersbrunn versperrt abgestellt.

Es handelt sich dabei um ein Damenfahrrad der Marke Stevens, Typ E-Lavena PT5 Forma in der Farbe Schwarz. Der Schaden beläuft sich auf 7000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)