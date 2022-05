8000 Euro Schaden nach Unfall in Mering

Zu spät gesehen hat ein Autofahrer, dass eine Pkw-Lenkerin in Mering ihr Fahrzeug abbremsen will.

Kurz vor der Abfahrt Richtung Königsbrunn bremste am Freitagnachmittag eine Autofahrerin, die auf der B2 bei Mering unterwegs war. Ein hinter ihr fahrender Pkw-Lenker bemerkte dies zu spät und wich aus. Trotz des Ausweichversuches streifte er mit der Front seines Pkw das Heck des anderen Fahrzeugs. Ein weiterer Autofahrer erfasste die Situation ebenfalls zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf das ausweichende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen sei, so die Polizei Friedberg, ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstanden. (AZ)