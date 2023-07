Ab August ist das Jugendzentrum in Mering verwaist

Plus Mit dem Weggang der pädagogischen Fachkraft Nathalie Gronau muss der Meringer Meringo-Treff vorübergehend geschlossen werden. Was zum Abschied für eine Bilanz gezogen wird.

Wenn dieses Schuljahr zu Ende geht, ist auch erst einmal Schluss im Jugendzentrum. Denn die Jugendtreff-Pädagogin Nathalie Gronau verlässt die Einrichtung, um sich beruflich neu zu orientieren. Da ihre im Herbst vergangenen Jahres eingestellte Kollegin Bianca Bänisch schon nach einem halben Jahr das Handtuch warf, war Nathalie Gronau seit März alleinige pädagogische Fachkraft. Nun ist das Jugendzentrum ohne Pädagogen. Zwar wurden beide Stellen wieder ausgeschrieben, doch der Fachkräftemangel im sozialen Bereich bringt es mit sich, dass derzeit noch keine Nachfolge in Sicht ist.

Eine der Stellen ist auf ein Jahr befristet ausgeschrieben, da sich Vanessa Lhalhe in Elternzeit befindet. Die Türen des Meringer Meringo-Treffs müssen bis auf Weiteres erst einmal verschlossen bleiben. „Die Jugendlichen haben sehr bestürzt reagiert, als ich gesagt habe, dass ich nur noch bis Schuljahresende da bin“, berichtet Nathalie Gronau.