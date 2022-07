Mering

18:00 Uhr

Abgelehntes Baugebiet in Mering könnte noch mal auf den Tisch kommen

Plus Zum Projekt nördlich der Augsburger Straße hat der Bürgermeister eine Neuigkeit. Im Gemeinderat entlädt sich dazu schwelender Unmut in hitzigen Wortmeldungen.

Von Gönül Frey

Ein großes Neubaugebiet könnte am Meringer Ortseingang nördlich der Augsburger Straße entstehen. Wohnen, ein neuer Standort für den Edeka und gemeindliche Nutzungen wären hier möglich. Doch mit knapper Mehrheit lehnte der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung ab (wir berichteten). Nun teilte Bürgermeister Florian Mayer als Befürworter neue Erkenntnisse mit, die dazu geeignet wären, das Thema noch einmal auf die Tagesordnung zu bringen. Wie er in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, könnte nämlich ein zusätzliches Grundstück mit in die Planungen einbezogen werden.

