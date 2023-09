Ackerbau, Bullenmast, regionale Vermarktung: Zu Gast bei drei Landwirten

Martin Scherer, Johannes Wurm und Peter Ludwig geben einen Einblick in ihre Betriebe und stellen ihre Produktion vor.

Die Besuchsreihe startete auf dem Langwiedhof am westlichen Ortsrand. In sechster Generation besteht der Hof bereits, der neben dem Ackerbaubetrieb mit Biogasanlage auch Erlebnisbauernhof ist.

Wichtig ist seine Funktion als Fernwärmelieferant für das Schulzentrum. Der Hof ist eine von drei Stationen, zu denen die aktuelle Veranstaltungsreihe der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Mering führte. Fragen beantwortete Martin Scherer gerne. Vier bis fünf Saisonarbeiter helfen demnach bei Anbau und Ernte der Pflanzen, mit denen die Biogasanlage betrieben wird. Im Sommer trocknet die warme Abluft der Biogasanlage rund 200 Container Holz, die von einem Sägewerk geliefert werden. Haupteinnahmequelle ist der Strom, der mit der Biogasanlage produziert wird. Nach der Besichtigung der Anlage ging es eine Runde über die Felder mit einem grünen Wagen, den Hella Scherer für ihren Erlebnisbauernhof nutzt. Stolz präsentierte sie anschließend den Reitstall.

Auf dem Hof der Familie Martin und Hella Scherer gab es für die UWG eine besondere Überraschung. Foto: Felix Hermle

Seit 2002 gibt es den Aussiedlerhof der Familie Wurm an der Unterbergerstraße. Betriebsleiter Johannes Wurm führt den Familienbetrieb, der als Hofnamen zum Zisterbauer heißt, in fünfter Generation. Früher, in der Kirchstraße, wurden neben Rindern noch Schweine gehalten. Inzwischen ist daraus ein Ackerbaubetrieb mit Bullenmast geworden. Auf den hofeigenen Flächen erzeugt der Landwirt Futtermittel und regional vermarktetes Getreide. Das Kraftfutter aus Gerste, Weizen und Sojaschrot wird nach eigenem Rezept für die Bullenmast hergestellt und voll automatisiert über einen Futtermischwagen verfüttert. Die 200 Bullen, 50 Fresser (Halbstarke) und 50 Kälber gehören überwiegend der Rasse Bayerisches Fleckvieh an. Im Kälberstall werden die Tiere am Tränkautomat mit Milch versorgt. Im zweiten Stall stehen die vier Monate alten Fresser. Ab einem Gewicht von 300 Kilogramm kommen sie in einen Kaltstall mit flexiblen Seitenwänden. Hier werden die Bullen gemästet, bis sie ein Alter von 18 Monaten erreicht haben. Ein eigener Wald liefert Holz für die Hackschnitzelanlage und Wasser wird vom eigenen Brunnen hergepumpt, was den Hof beinahe autark macht.

Bei Johannes Wurm informierte sich die UWG ebenfalls. Foto: J�rn Heller

Am Kreisverkehr in der Augsburgerstraße liegt der Hof der Familie Ludwig. Peter Ludwig hat seine Ausbildung zum Landwirt im zweiten Bildungsweg gemacht, vorher war er Schreiner. Seine Eltern bewirtschaften inzwischen einen landwirtschaftlichen Betrieb in Sachsen. Seit 22 Jahren arbeitet Ludwig am Asamhof in Kissing mit. Beide Betriebe teilen sich Pflug und Sämaschine. Am Asamhof werden die Feldfrüchte über das regionale Netzwerk „Unser Land“ vermarktet. Mais, Wintergerste, Soja und Triticale (Kreuzung aus Weizen und Roggen) werden als Viehfutter angebaut. Raps wird zu Rapsöl vermarktet, Sommergerste zu Malz verarbeitet, Dinkel und Weizen in der Bennomühle in Friedberg zu Mehl gemahlen. Wichtig ist Ludwig der umsichtige, aufs Nötigste reduzierte Einsatz von Mitteln zur Schädlingsbekämpfung. Ein Glücksfall für ihn ist, dass sein Sohn Max die Liebe zur Landwirtschaft geerbt hat und gerade im 3. Lehrjahr eine Ausbildung zum Landwirt macht.