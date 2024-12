Acky Resch plant wieder ein Open Air in Mering

Zwei regionale Bandgrößen kommen im Sommer 2025 an das Freizeitgelände am Meringer Badanger. Die Dasinger Band Shout um Frontmann Hannes Anker wird am 11. Juli rocken und am 12. Juli gibt es mit der Presley Family eine ganz besondere Atmosphäre.

„Nachdem wir letztes Jahr das Public Viewing zur Europameisterschaft hatten, wird es 2025 wieder viel Musik rund um den Biergarten am Badanger geben“, sagt Acky Resch. Gemeinsam mit seinem Team steckt er mitten in den Vorbereitungen für die Sommersaison. Dabei ist er momentan auch mit seinem Stand auf dem Meringer Christkindlmarkt. „Das ist in unserer Branche ganz üblich, dass man stets einige Monate im Voraus alles planen und fix machen muss“, sagt Resch.

Icon Vergrößern Hannes Ankner und "Shout" kommen mit den Rockhits der 80er und 90er nach Mering an den Badanger. Foto: Thomas Weinmueller (Archivbild) Icon Schließen Schließen Hannes Ankner und "Shout" kommen mit den Rockhits der 80er und 90er nach Mering an den Badanger. Foto: Thomas Weinmueller (Archivbild)

Karten für das Konzert mit der Band Shout gibt es am 11. Juli direkt an der Abendkasse. Hannes Ankner, der 2022 und 2023 die Festivals H45 und H46 in Lindl organisiert hatte, wird mit seiner Band Rock der 1980er und 90er spielen. Für die Presley Family läuft der Vorverkauf bereits an. Die Band ist im Landkreis Aichach-Friedberg keine Unbekannte, stammen doch einige der Mitglieder aus Friedberg und Umgebung. Die Presley Family bringt den Glamour von Las Vegas mit nach Mering. Ihre Show ist Kult und die Fans warten nur darauf, dass Frontsänger Chris Martin You are always on my mind singt. Nicht fehlen dürfen die Songs der Bee Gees und Harry Belafontes Bananaboat. Seit 25 Jahren feiert die Presley Family bei den Auftritten die gute Laune.

Karten gibt es beim Meringer Christkindlmarkt am Stand von Acky Resch noch bis Sonntag, 22. Dezember, sowie unter der Rufnummer 0178/1629765