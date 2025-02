Addio, Aldo

Er hat so lang in Mering gelebt, dass er am Ende selbst einer geworden ist: ein echter und alter Meringer. Das brachten die Jahrzehnte mit sich: mehr als ein halbes Jahrhundert. Dabei kam er um 1961 einst aus Pescara, Regione d`Abruzzo, als Sohn einer strengen Mamma und – so ging die Saga – als illegitimer Sohn eines Conte, der ihm die Fahrkarte nach München spendiert haben soll. Bestimmt aber war er hier einer der ersten Gastarbeiter. Wenig später hat damals auch die erste Eisdiele in Mering eröffnet – unvergesslich Rino Gazzola hinter der Bar und die Kugel Eis für ein Zehnerl. So kam auf einen Schlag ein lautes und temperamentvolles Italien zu uns. Viel Arbeit gab es für einen wie ihn, der Gastarbeiter genannt wurde – was indes nicht bedeutete, dass ihn Mering gerade gastlich empfangen hätte. Ein erstes Obdach fand er in Kissing, dann eine winzige Bude im Obergeschoss des legendären Gasthofs Loder in der Münchener Straße.

