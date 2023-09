Mering

vor 16 Min.

AfD-Mitglied der ersten Stunde: jetzt will Simon Kuchlbauer in den Landtag

Plus Landtagswahl: Mehr Rechte für die Bürger - das ist das zentrale Anliegen des Direktkandidaten für den Landtag. Dabei schreckt ihn auch der Verfassungsschutz nicht ab.

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Seit 2020 sitzt Simon Kuchlbauer für die rechtspopulistische AfD im Kreistag, jetzt möchte er auf bayerischer Ebene Politik gestalten. Er stellt sich als Direktkandidat des Stimmkreises Aichach-Friedberg für den Landtag zur Wahl und steht auf Platz 4 der schwäbischen AfD-Liste. Wie er zum Gründungsmitglied der Augsburger AfD wurde, erzählte er im persönlichen Gespräch.

Kuchlbauer ist 46 Jahre alt und lebt in Mering. Aufgewachsen ist er in der Gemeinde Ainring im Berchtesgadener Land. Später zog er nach Bamberg, wo er Geschichte und Philosophie studierte. Beim Auslandsjahr in Fribourg ( Schweiz) beeindruckten ihn die Volksabstimmungen bis auf Bundesebene, was sich Kuchlbauer auch für Deutschland wünscht. Seine erfolgreiche Dissertation über eine religionsphilosophische Debatte des 17. Jahrhunderts erfolgte an der Universität in Dresden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen