Aktive und Amtsträger in Mering sind Hetze und Anfeindungen ausgesetzt

Plus Der Ton wird schärfer: Angesichts Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation nehmen auch Anfeindungen zu. Betroffene in Mering sprechen über ihre Erlebnisse.

Verbale Attacken, Vandalismus, Schmierereien - die Auswüchse der rechten Szene in Mering führten 2008 zur Gründung des Aktionsbündnisses "Mering ist bunt – Für mehr Demokratie und Toleranz". Die problematischen Jugendgruppen von damals gibt es nicht mehr. Und eine Zeit lang gab es für das Aktionsbündnis nicht mehr allzu viel zu tun. In den letzten Jahren hat jedoch die Aggressivität verbunden mit verbaler und körperlicher Gewalt gegen andere stark zugenommen. Besonders im Fokus stehen Amtsträger und ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aus Angst sind nur wenige Betroffene dazu bereit, offen über ihre Erlebnisse zu reden.

Auch Wolfhard von Thienen, Mitglied im Kreistag und Ortssprecher von Bündnis 90/ Die Grünen wurde bereits beschimpft und bei einer Veranstaltung in Augsburg sogar körperlich angegriffen.

Wolfhard von Thienen ist Mitglied des Kreistages, Ortssprecher von Bündnis 90/Die Grünen und engagiert sich seit vielen Jahren für den Schutz der Umwelt in der Region. Dadurch ist er politische Auseinandersetzungen gewohnt. Immer häufiger werde aber die Grenze des Zumutbaren überschritten, erklärt er.