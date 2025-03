Alkohol im Spiel: Autofahrer rauscht in Grundstückszaun

Am Sonntag hat ein offenbar betrunkener Autofahrer auf der Augsburger Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Grundstückszaun in Mitleidenschaft gezogen. Laut Polizei Friedberg kollidierte der 24-jährige Mann gegen sechs Uhr früh an einem Kreisverkehr zuerst mit einem Straßenschild und rauschte dann in den Zaun. Der alkoholisierte Fahrer wurde dabei von einer Anwohnerin beobachtet, die sofort die Polizei alarmierte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und veranlassten daraufhin einen Bluttest. Außerdem zogen sie den Führerschein ein und unterbanden die Weiterfahrt. Es entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro, der Unfallfahrer blieb unverletzt. Nun ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)

