Alkoholisierte Frau fährt Radler an und flüchtet: Polizei stellt sie

Mit fast 0,5 Promille im Blut fuhr am Sonntagmorgen in Mering eine Frau einen Radfahrer an. Zeugen notierten sich das Kennzeichen und meldeten es der Polizei.

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei eine Autofahrerin stellen konnte, die in Mering mit 0,46 Promille Alkohol im Blut einen Radler angefahren hatte. Am Sonntag gegen acht Uhr fuhr laut Polizei eine 38-Jährige mit ihrem Pkw die Bouttevillestraße entlang und kollidierte dort mit einem 59-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich an der linken Körperhälfte. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen notierten sich das Fahrzeugkennzeichen und alarmierten die Polizei. Mering: Polizei stellt Unfallfahrerin Die Polizeibeamten konnten daraufhin die Unfallverursacherin ermitteln und stellten bei der Kontrolle Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Sie erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)

