Alkoholisierter Fahrer landet erst im Straßengraben, dann im Krankenhaus

Mit Alkohol im Blut ist ein Autofahrer in Mering unterwegs. Er kommt von der Fahrbahn ab und wird ins Krankenhaus gebracht. Am Wagen entsteht ein hoher Schaden.

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntag von der Münchner Straße in Mering abgekommen und musste ins Krankenhaus nach Friedberg gebracht werden. Der Mann war um 17.15 Uhr mit seinem Ford Mondeo in südlicher Richtung unterwegs, als er nach der Einmündung Nikolaistraße ohne Fremdeinwirkung in den Straßengraben geriet.

Die Polizei stellte bei dem Autofahrer Alkoholgeruch fest und führte einen Alkoholtest durch, der 1,1 Promille ergab. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Sachschaden am Wagen beträgt laut Polizei etwa 5000 Euro. Der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen. (AZ)