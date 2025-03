Alles lacht um Mitternacht beim Neuen Theater Mering

Nach dem kleinen Gespenst der NTM-Kids spuckt es weiter im Dachtheater des Neuen Theater Mering. Mit „Alles lacht um Mitternacht“ von Lisa Hanöffner präsentieren nun die erwachsenen Schauspieler ihr neuestes Kinderstück. Dieses humorvolle und zugleich spannende Stück entführt die jungen Zuschauer in die Welt der Gespenster und erzählt die Geschichte von Mathilda, Snief, Ritter Rosenhans und ihren Freunden, die verzweifelt versuchen, ihre Burg vor dem Abriss zu retten. Mit viel Einfallsreichtum und Teamgeist schmieden sie einen Plan, um ihre Heimat zu bewahren.

Die Premiere findet am Sonntag, 30. März, um 15.30 Uhr im Dachtheater der Schlossmühle in Mering statt. Karten sind unter www.neues-theater-mering.de oder bei M-Style Friseur und Barbier in Mering erhältlich. Weitere Aufführungstermine sind am Samstag und Sonntag, 5. und 6. April, jeweils um 14.00 Uhr und 16.30 Uhr. (AZ)