Almarausch-Theatergruppe: Rätselraten um die Leiter an Vronis Fenster

Plus Almarausch-Theatergruppe aus Mering bringt eine verwickelte Beziehungskomödie auf die Bühne und erntet großen Applaus beim Publikum.

Was tut man nicht alles, um die Zenz, die absolut unattraktive und mit Intelligenz nicht gerade geseg­nete Tochter doch noch unter die Haube zu bringen? Vor ausverkauftem Haus brachte die Theatergruppe des Heimat- und Trachtenvereins Al­ma­rausch das Stück "Die Leiter am Kammerfenster" von Martin Dornreiter auf die Bühne.