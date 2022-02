Alternativen für das Meringer Freibad kosten viel Zeit

Plus Das Meringer Freibad gehört zu den wenigen Freizeitangeboten der Kommune. Es ist beliebt bei Jung und Alt. Doch jetzt könnte es für längere Zeit geschlossen werden.

Seit 65 Jahren gibt es das Meringer Freibad in der Zettlerstraße. Bereits in den 1990er-Jahren wurde darüber diskutiert, ob sich die Marktgemeinde die defizitäre Einrichtung überhaupt noch leisten kann. Die Umkleiden und Sanitäreinrichtungen entsprechen schon seit Jahren nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Auch das große Becken müsste heute ganz anders gebaut werden. Bislang konnte, dank des hohen Einsatzes der beiden Bademeister, die Technik so gut am Laufen gehalten werden, dass keine Schließung drohte. Zum Ende des Jahres 2021 kam aber die Schreckensnachricht: Die Folie des Beckens ist undicht, hat Risse und muss eigentlich erneuert werden. Das kostet, und zwar nach ersten Schätzungen bis zu 250.000 Euro.

