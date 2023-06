80-Jährige gerät auf B2 in den Gegenverkehr und kollidiert mit Laster

Eine 80-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall zwischen Mering und Althegnenberg schwer verletzt worden. Der Rettungshubschrauber bringt sie in die Klinik.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag zwischen Mering und Althegnenberg ereignet. Eine 80-jährige Frau aus Augsburg war gegen 14.40 Uhr mit ihrem Mercedes auf der B2 zwischen Mering und Althegnenberg unterwegs. Wie die Polizei berichtet, verlor sie aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw und geriet auf die Gegenfahrbahn. Zunächst prallte sie gegen die Leitplanke und stieß im Anschluss mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Frau wird nach Unfall mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen

Der Pkw der Seniorin wurde in den Straßengraben geschleudert und kam dort auf der Seite liegend zum Stehen. Die 80-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Augsburger Klinik geflogen werden. Auch der 59-jährige Lkw-Fahrer aus Königsbrunn, sowie sein 56-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt, jedoch laut Polizei nur leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme bis 17.30 Uhr gesperrt. (AZ)