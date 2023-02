Am Fahrbahnrand geparkter Audi beschädigt

Beim Ausparken mit Auto kollidiert und geflüchtet. Polizei bittet um Hinweise.

Ein Audi wurde am Samstag zwischen 12.30 und 16.30 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Mering beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, stieß der unbekannte Fahrer oder die Fahrerin eines Pkw vermutlich beim Ausparken gegen den am Straßenrand geparkten Audi und flüchtete. Am Audi entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweis unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)