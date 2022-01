Mering

Am Samstag gibt es eine Impfaktion in der Praxis-Clinic in Mering

Ein Familienimpftag findet am 5. Februar in der Praxis-Clinic Mering statt.

Eine Sonderimpfaktion bietet Dr. Arian Derakhchan am Samstag, 5. Februar, in der Praxis-Clinic Mering an.

Von Ute Krogull

Am Samstag mit der ganzen Familie zum Impfen: Diese Möglichkeit bietet Dr. Arian Derakhchan am Samstag, 5. Februar, ab 9.30 Uhr in der Praxis-Clinic Mering an der Luitpoldstraße 24. Der Mediziner warnt vor einem nachlassenden Interesse an Corona-Impfungen. Der Mediziner war einer der ersten im Landkreis, der vor etwa einem Jahr mit Sonderimpfaktionen begann. Momentan stellt er einen Rückgang des Interesses an Booster-Impfungen fest - und das obwohl über 50 Prozent der Bevölkerung im Landkreis noch keinen Booster haben. Er vermutet eine gewisse Sorglosigkeit als Ursache, nachdem Corona-Expertinnen und -Experten oft den vergleichsweise milden Verlauf von Omikron betonen. Doch diese Sorglosigkeit sei gefährlich. "Die Impfungen schützen vor einem schweren Verlauf bis hin zur Einweisung ins Krankenhaus", sagt er. Infos zum Familienimpftag in Mering Deswegen setzt er die Impfaktion fort. Zur Verfügung stehen die Vakzine von Biontech und Moderna. Die Impflinge müssen mindestens zwölf Jahre alt sein und Ausweis, Impfausweis sowie Krankenkassenkarte mitbringen. Es ist eine verbindliche Anmeldung in der Praxis nötig unter 08233/3830.

