Ambérieu-Turnhalle in Mering wird für mindestens zwei Monate geschlossen

Weil die Meringer Turnhalle mit einer Fußbodenheizung ausgebaut wird, müssen die Schülerinnen und Schüler nach Friedberg zum Sportunterricht. Auch die Vereine stehen vor einem Problem.

Die Meringer Sporthalle an der Ambérieustraße bekommt einen neuen Umkleidetrakt. Statt der Umkleiden werden Container auf dem erst vor einigen Monaten eröffneten Basketballplatz errichtet. Das sollte garantieren, dass ohne Unterbrechung in der Sporthalle weiter trainiert werden kann. Doch nun ändert sich die Situation.