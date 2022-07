Ambulante feiert mit einer Jungfernfahrt und tierischem Programm

Plus Statt eines Ausfluges bietet der Förderverein im Lippgarten Geselligkeit mit Kleintierzirkus. Pfarrer Florian Markter segnet die langersehnte Bürgernetz-Rikscha.

Ausdrücklich um Ruhe musste Pfarrer Florian Markter bitten, als er anhob, die neu angeschaffte Fahrradrikscha des Bürgernetzes zu segnen. Es war aber auch ein Geschnatter im Lippgarten und dazu trugen nicht nur die Senioren bei, die gemütlich bei Kaffee und Kuchen an den aufgestellten Tischen saßen. Vielmehr tummelte sich allerhand Federvieh vom putzigen Entlein über Hühner aller Rassen bis zur Höckergans auf der Wiese unter den Bäumen. Denn zu Gast beim Gartenfest der Ambulanten war auch der Kleintierzirkus Liberta aus Immenstadt.