Die Ambulante Mering lädt zum Sommerfest ein

"Die Ambulante Mering" organisiert wieder ein Gartenfest - und zwar für die ganze Familie. Das ist auf der Veranstaltung im Lippgarten geboten.

Am Sonntag, 25. Juni veranstaltet „Die Ambulante Mering“ ab 14 Uhr ein Sommerfest im Lippgarten mit Kinderprogramm, Musik, Unterhaltung sowie Kaffee und Kuchen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Förderverein für ambulante Dienstleistungen statt den bisher organisierten Ausflügen erstmals zu einem Gartenfest geladen, inklusive eines Kleintierzirkusses. „Dieses Mal soll es keine reine Seniorenveranstaltung, sondern ein Fest für alle werden“, erklärt der Zweite Vorsitzende Karl-Heinz Brunner.

Familienfest in Mering

Dazu verweist er auf die aufgehängten Plakate mit dem Slogan „Sommerfest für Oma und Opa und die ganze Familie“. Zusammen mit Horst Hartmann und der gesamten Vorstandschaft der Ambulanten sowie vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern organisiert er das Fest. Auch Pfarrer Florian Markter als Erster Vorsitzender der Ambulanten wird wieder mit dabei sein. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein geselliger Nachmittag im schönen Parkambiente unter schattigen Bäumen mit guter Unterhaltung. Zum musikalischen Vergnügen hat die Kolpingkapelle zugesagt. Mit Angis Kasperltheater werden nicht nur Kinder ihre Freude haben. Zudem bietet die Unterhaltungskünstlerin aus St. Afra Kinderschminken, Ballonmodellieren und Zaubertricks.

Mit Unterstützung der Landfrauenvereinigung und anderer ehrenamtlicher Kuchenbäckerinnen kann auch wieder ein reichhaltiges Kuchenbuffet angeboten werden. Wer dazu beitragen will, kann am Veranstaltungstag ab 12 Uhr im Lippgarten Kuchen oder Gebäck abgeben. Wie man es von der Ambulanten gewohnt ist, werden sich im Lippgarten wieder viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an Kuchentheke und Getränkeausschank um das Wohlergehen der Gäste kümmern. Beim Fest mit dabei ist auch wieder das Bürgernetz Mering als Kuratorium der Ambulanten. Im vergangenen Jahr segnete Pfarrer Markter im Rahmen des Gartenfestes die neu angeschaffte Fahrradrikscha. Auch dieses Mal werden Fahrer des Bürgernetzes zur Verfügung stehen und zu einer kleinen Rundfahrt in der Rikscha einladen. Der Eintritt zum Sommerfest der Ambulanten ist frei, Spenden zur Unterstützung der Arbeit des Fördervereins sind natürlich jederzeit erwünscht.