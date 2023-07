Mering

Ankerdependance Mering bekommt Schutzabteilung für queere Geflüchtete

Plus Bis zu 27 LGBTIQ-Geflüchtete können in der Ankerdependance Mering unterkommen. Es ist die einzige solche Abteilung bei den Ankereinrichtungen in Schwaben.

Lesben, Schwule und Transsexuelle haben es in manchen Ländern noch schwerer als in Deutschland. Das birgt Konfliktpotenzial in den Flüchtlingsunterkünften. Die Regierung von Schwaben hat deswegen einen eigenen, geschützten Bereich für LGBTIQ-Geflüchteten in der Ankerdependance Mering eingerichtet.

LGBTIQ ist die international gebräuchliche Abkürzung für Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle und Queer. Bis zu 27 Menschen können in der neuen Abteilung in Mering unterkommen. Es ist im Bereich der Ankerunterkünfte Schwaben die einzige dieser Art. Die Anzahl der Plätze sei bisher ausreichend, heißt es dazu von der Regierung von Schwaben. Diese begründet auf Nachfrage die neue Abteilung folgendermaßen: "Insbesondere bei Mitbewohnern aus Herkunftsländern, in denen die Toleranzgrenzen noch unterhalb der in unserer Gesellschaft geltenden Maßstäbe liegen, sind Konflikte mit LGBTIQ*-Geflüchteten nicht von vornherein auszuschließen."

