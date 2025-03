Anmeldung für die Meringer Andechswallfahrt startet

Auch dieses Jahr findet in Mering wieder die Wallfahrt zum Heiligen Berg statt. Die 892. Meringer Andechs Wallfahrt findet am Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. Mai, satt. Das Pilgerkreuz wird diese Jahr von der Siedlergemeinschaft Mering-St. Afra getragen. Das Anmeldetool ist ab nächster Woche, 17. März bis zum 22. April, unter dem Link www.mitten-in-mering.de/andechs-wallfahrt freigeschaltet

Termine für Ticketabholung und Bezahlung sind am Donnerstag, 24. April, und Dienstag, 29. April, jeweils von 18 bis 20 Uhr im Jugendheim des Papst Johannes Hauses. Organisator Robert Wiesmann und sein Team weisen darauf hin, dass das Frühstück für Donnerstag wieder jeder selbst mitbringen muss. Getränke gibt es auf dem Schiff.

Die Busse fahren am Mittwoch von Andechs nach Mering um 15 oder um 18 Uhr. Am Donnerstag startet der Bus um 3.45 Uhr von St. Afra Marienplatz und um 4 Uhr vom Marktplatz Mering nach Andechs. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es vonseiten des Klosters auch heuer nicht.

Ablauf Mittwoch, 28. Mai: 2.30 Uhr Pilgermesse in St. Michael Mering, 3 Uhr Abmarsch vom Marktplatz Mering, 6.30 Uhr ist Frühstück in Moorenweis, 10.25 Uhr Abfahrt des Schiffs in Stegen, 12.45 Uhr Empfang und Einzug in Andechs.

Ablauf Donnerstag, 29. Mai: 5.15 Uhr Amt in der Klosterkirche, 6 Uhr Auszug durch das Kiental, 7 Uhr Abfahrt Schiff in Herrsching, 8 Uhr Abmarsch in Stegen, 11 Uhr findet das Mittagessen in Moorenweis statt. 14.45 Uhr Kaffeepause in Steindorf, 16.30 Uhr Ankunft der Pilgerinnen und Pilger in St. Michael Mering Alle Pilgerinnen und Pilger, die heuer ihr 25., 40., 50., und 60. Jubiläum feiern, sollen sich bis spätestens 16. Mai im Pfarrbüro melden, damit noch rechtzeitig eine Urkunde ausgestellt werden kann. (AZ)