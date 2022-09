Anwohner ärgern sich über Sperrung zum Jubiläumsfest in Mering

Vier Tage lang wird in Mering das 1000-jährige Bestehen gefeiert. Der gesamte Bereich des Lichterwegs ist für den Autoverkehr gesperrt. Anwohner sind verärgert.

Vom Marktplatz über den Jägerberg zum Badanger und via Rosengasse zurückführt der Lichterweg bei den Festtagen vom 29. September bis 3. Oktober. Wie der Markt Mering mitteilt, wird hierfür der gesamte Bereich um den Lichterweg gesperrt und es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Eine entsprechende Information ging erst vor Kurzem an die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner. Das sorgte bereits für Verärgerung, wie Georg Resch, Anwohner und CSU-Fraktionssprecher, in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete.

Im Schreiben an die Bürgerinnen und Bürger heißt es, dass die Straßensperre von Donnerstag bis zum Abbau am Montag gelten werde: "Anlieger können ihre Gebäude bis eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an den Sperrtagen anfahren. Anschließend ist die Strecke nur noch für den Rettungsdienst in Notfällen befahrbar", ist dort zu lesen.

Mering: Betonsteine an den Zufahrten schützen Lichterweg vor Terror

Zum Schutz der Menschen auf der Festmeile werden die Zufahrten auch mit Betonsteinen versehen. Diese polizeiliche Anordnung sei zwingend zur Terrorabwehr. Wegen des aufwändigen Aufbaus dieser Schutzelemente könne es an einzelnen Stellen auch schon zu Beeinträchtigungen vor dem 29. September kommen. Die Anlieger können über noch zu definierende Zufahrten ab einer Stunde nach Veranstaltungsende - jeweils etwa 22.30 Uhr wieder zufahren. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 29. September, um 18 Uhr, am Freitag, um 18 Uhr, Samstag, um 16 Uhr und Sonntag, um 10 Uhr.

Diese Regelung gab Bürgermeister Florian Mayer auch im Gemeinderat bekannt. Daraufhin meldete sich Resch zu Wort. Er habe gerade noch Zeit gehabt, seinen Infozettel aus dem Briefkasten zu holen, als auch schon die ersten Leute vor der Türe standen, um sich zu beschweren, kritisierte der CSU-Sprecher, der gerne etwas Vorwarnzeit gehabt hätte. Dass die Bürger ein Wochenende lang ihre Grundstücke nicht anfahren können, findet er schon eine massive Belastung. Mayer erwiderte, man habe sich bemüht, alles so gut wie möglich zu regeln und alles sei mit der Polizei abgesprochen. "Wenn ein Laster in eine Bühne fährt, das möchte auch keiner erleben", verwies er auf die Gefahr von Terroranschlägen bei großen Veranstaltungen.